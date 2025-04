Ancelotti accusato di frode fiscale: il pm chiede 4 anni e 9 mesi di reclusione

In Spagna si sta celebrando il processo a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, accusato di frode fiscale. Il pubblico ministero, nel secondo giorno di processo, ha mantenuto la richiesta di condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti dell’allenatore italiano. Ancelotti è accusato di presunta frode fiscale e i pm ritengono che questa accusata sia dimostra: è quanto riferisce l’agenzia spagnola Efe.

Nell’arringa finale, si legge, il pm ha ricostruito l’esistenza di un insieme di società nelle Isole Vergini Britanniche, finalizzate alla riscossione dei diritti d’immagine. Uno schema che, secondo l’accusa, certificherebbe la chiara esistenza di un piano o di una struttura fraudolenta.

Nell’udienza di ieri, Ancelotti aveva spiegato come fosse stato il Real Madrid a proporgli la struttura di pagamento contestata dal pm: “Mi importava solo ricevere i sei milioni netti per tre anni e non mi sono mai reso conto che qualcosa non andasse, non ho ricevuto alcuna comunicazione che la Procura mi stesse indagando. Quando il Real Madrid mi ha proposto questo, mi sono messo in contatto con il mio consulente inglese e poi non mi sono più interessato alla questione, perché mi sembrava tutto corretto. Non pensavo che potesse trattarsi di una frode, anche se ora che sono qui credo che le cose non siano state così corrette”.

Foto: X Real Madrid