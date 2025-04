Ancelotti al giudice: “Non ho mai pensato che potesse essere una frode”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, al processo per una presunta frode fiscale di un milione di euro negli esercizi fiscali del 2014 e del 2015 ha dichiarato come riporta As che “non” ha mai pensato di frodare”, ma che è stato il Real Madrid a suggerirgli una formula per riscuotere i diritti d’immagine che sentiva essere “corretta” e con la quale il club bianco avrebbe ottenuto vantaggi fiscali. “Ho contattato il mio consulente fiscale. Non ho mai pensato che potesse essere una frode”, ha ribadito. Alle domande sul suo intervento sui diritti d’immagine, ha sottolineato che “non ha avuto più coinvolgimento oltre a quello che hanno fatto i miei consulenti fiscali”. Alle domande del procuratore sulle società create per presumibilmente eludere il rendimento dei diritti d’immagine al Tesoro, ha indicato che ha sempre negoziato i contratti al netto e che in questo caso ha negoziato sei milioni di euro a stagione. “Non ho mai dato importanza ai diritti d’immagine. Gli allenatori non sono così importanti, ma i giocatori sì perché vendono magliette. Mi importava solo di riscuotere sei netti” .

Foto: sito Real Madrid