Ancelotti a un passo dalla storia: può diventare l’allenatore più vincente del Real Madrid

A neanche 24 ore dalla vittoria del premio The Best come allenatore dell’anno, Ancelotti potrebbe togliersi un’altra grande soddisfazione. Se vincesse la finale di oggi della Coppa Intercontinentale col Pachuca, il tecnico italiano diverrà il più vincente della storia del Real Madrid, superando Miguel Munoz e arrivando a ben 15 trofei. Lo stesso Ancelotti, durante la premiazione di ieri, ha citato Munoz: “È qualcosa di importante. Raggiungere questo successo è segno di aver fatto un buon lavoro, penso di esserci riuscito. Ma voglio continuare. È un onore essere paragonato a Miguel Muñoz e agli altri allenatori che hanno avuto la fortuna di guidare il club più grande del mondo”.

Foto: X Ancelotti