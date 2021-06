Ancelotti a Sergio Ramos: “Non dimenticherò mai quello che abbiamo vissuto insieme”

Carlo Ancelotti e Sergio Ramos, un connubio perfetto per il Real Madrid. Insieme hanno conquistato la ‘decima’, con quel gol nel finale di Sergio Ramos di testa, poi ai supplementari la vittoria contro l’Atletico Madrid e la conquista della Champions League. Adesso che Ancelotti è tornato dovrà fare a meno del suo difensore, il tecnico ha dedicato un messaggio a lui per il suo addio sul suo profilo Instagram: “Caro Sergio, non dimenticherò mai quello che abbiamo vissuto insieme. Buona fortuna, capitano!”.

