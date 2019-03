Ancelotti: “A Napoli progetto per vincere, ma bisogna rispettare le regole. La società…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del ‘Premio Tor Vergata etica nello sport’. Queste le sue parole: “Il progetto a Napoli c’è. La società ha preso una squadra fallita e ora è stabilmente in Champions e non ha debiti. Stiamo attenti a non fare il passo più lungo della gamba. C’è la volontà di crescere, di vincere, ma stiamo anche attenti a rispettare le regole che ci impongono. Stiamo investendo nei giovani, come dimostrano Meret e Fabian Ruiz. Questo è il nostro piano per arrivare a vincere. Problema stadi? Non voglio dire di sbloccare i cantieri perché farei politica, ma i nostri impianti devono migliorare, specie il San Paolo. Nonostante tutto i miei anni all’estero mi hanno fatto capire quanto è bella l’Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli