Ancelotti: “A Marsiglia abbiamo dimostrato grande maturità. James e Lozano…”

Carlo Ancelotti, ha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Napoli si è soffermato sulla condizione della sua squadra e sugli obiettivi di mercato: “Noi vogliamo giocare bene, se si può. Ma abbiamo dimostrato anche tanta maturità, soprattutto nel finale, a Marsiglia, quando lo sforzo fisico ha cominciato a farsi sentire. È stata una prestazione positiva per tutte queste cose. Personalmente, sono soddisfatto. Teso per il mercato? Assolutamente no. Sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre. Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando”. Su James e Lozano: “Obbligato De Laurentiis a prenderli? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere”.

Foto: Twitter Napoli