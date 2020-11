Amunike elogia Osimhen: “Amo la sua mentalità, con Gattuso esploderà”

Emmanuel Amunike, ex calciatore nigeriano, è stato il primo allenatore ad aver lanciato Victor Osimhen, ora al centro del progetto del Napoli. Queste le sue parole come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Prima volta che l’ho visto? Era al Mondiale Under 17 in Cile nel 2015, e ho capito subito che poteva essere un giocatore che ai massimi livelli poteva starci. C’è una caratteristica che amo più di tutto in lui: la mentalità. In ogni momento si capiva che voleva vincere e raggiungere i suoi obiettivi. Non tutti i calciatori ce l’hanno. L’ho visto giocare col Napoli in queste prime partite e penso che entrambi abbiano fatto la scelta giusta. Dal punto di vista tattico è molto migliorato, proprio grazie alla mentalità di cui parlavo. E poi ho visto che è già molto affiatato con i compagni. Non sa fare solo la punta centrale, e il 4-2-3-1 non è un modulo nuovo per lui, ci gioca spesso in Nazionale. Tra i giovani, Osimhen, è stato il colpo migliore. E penso che abbia fatto la scelta giusta. Il Napoli è una squadra adatta a lui. E anche il Napoli ha fatto un grande affare. A chi si può paragonare? A nessuno, Osimhen è Osimhen, ogni giocatore ha le sue qualità. Gattuso penso sia l’uomo giusto per farlo esplodere, sono una coppia perfetta.”

Foto: twitter Napoli