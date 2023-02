Amrabat: “Vincere la Conference League è un obiettivo. Vogliamo far felici i tifosi”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato ai micrpfoni di Uefa.com, in vista della gara di questa sera di Conference League contro il Braga.

Queste le sue parole: “Il Mondiale è diverso rispetto alla stagione con il club. La cosa bella di questo sport è vincere, così tutti sono felici e vanno a casa di buon umore. Qui alla Fiorentina abbiamo tifosi meravigliosi, che sono sempre con noi anche in trasferta. Possono spingerci veramente tanto. Non sento tanto la pressione, perché in campo do sempre il meglio. Dopo una sconfitta voglio dimenticarmene subito perché io mi sento male, sono un vincente e voglio regalare qualcosa ai tifosi. Vogliamo vincere titoli e penso che dovremmo provare a farlo con la Conference. Lo scorso anno l’ha vinta la Roma, credo che per noi sia possibile”.

Foto: Instagram Fiorentina