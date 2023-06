Il fratello di Amrabat pensa sempre al Barcellona

Sofyan Amrabat sogna il trasferimento al Barcellona. Lo ha detto il fratello Nordin ai microfoni di ESPN. A chi gli chiedeva di un potenziale trasferimento al West Ham, proprio la squadra che ha superato la Fiorentina nella finale di Conference, Nordin ha smentito con forza. Aprendo però tutte le porte a un trasferimento in Iberia.

“Sofyan non andrà al West Ham. La sua volontà è quella di trasferirsi in Spagna. Il Barcellona è in cima alla sua lista ed è uno dei primi obiettivi del Barça, ma tutti noi conosciamo la loro situazione finanziaria. Detto ciò, ci sono molti altri club interessati”.

Nato nei Paesi Bassi da genitori marocchini e cresciuto calcisticamente in Olanda, prima nell’Utrecht e poi Feyenoord, vedrebbe la Spagna come destinazione ideale proprio in ragione dei Blaugrana.

Foto: Instagram Fiorentina