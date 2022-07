Amrabat: “Mandragora è molto forte. A me piace la pressione”

Sofyan Amrabat ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Fiorentina. Queste le sue parole: “Non sento la pressione. Chi mi conosce bene, sa che a me piace la pressione. Per me è un onore che Commisso mi volesse qui a Firenze, il presidente è molto importante per tutti noi. Anche Pradé e Barone mi aiutano molto e sono felice. Il mister chiede sia a me che a Mandragora, gol e assist. Lui è molto forte ed è un ragazzo molto gentile. Penso mi possa dare una grande mano“.

Foto: Twitter Fiorentina