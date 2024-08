Amrabat in partenza per la Turchia. Sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce

Amrabat lascia la Fiorentina per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa. La Fiorentina inizialmente aveva rifiutato la prima offerta del club turco, che aveva messo sul tavolo 15 milioni di euro. Il club viola chiedeva 18 milioni. La distanza è stata colmata nella notte e il Fenerbahce ha raggiunto la somma che da sempre voleva Commisso. Ora il giocatore marocchino è in partenza per la Turchia, poi visite mediche e firma sul contratto.

Foto: Instagram Fiorentina