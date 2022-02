Amrabat: “Felice perché stavo per rovinare tutto con un errore. Italiano? E’ un grande allenatore”

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, autore del gol vittoria sullo Spezia, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro i liguri.

Queste le sue parole: “Ho sensazioni contrastanti, stavo per buttare via tutto con un errore ma sono molto contento per aver segnato questo gol alla fine e aver portato i tre punti alla squadra”.

Su Italiano: “L’allenatore è molto bravo, anche se non gioco molto viene sempre a parlarmi e aiutarmi. Penso sia contento, oltre che per i tre punti anche per me, perché mi ha detto che stavo giocando una grande partita”.

Foto: Twitter Fiorentina