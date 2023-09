Amrabat: “Fantastica sensazione vincere nel teatro dei sogni”

Dopo la manciata di secondi giocati nella trasferta contro il Burnley, ieri è arrivato l’esordio dal primo minuto per Sofyan Amrabat, lanciato nella sfida di Carabao Cup contro il Crystal Palace, vinta per 3-0 dai Red Devils: “Fantastica sensazione di giocare e vincere nel teatro dei sogni. Grazie per il sostegno! In attesa di sabato“, questo il commento dell’ex centrocampista della Fiorentina sul proprio profilo Instagram. Sabato il Manchester affronterà nuovamente il Crystal Palace.

Foto: Instagram Manchester United