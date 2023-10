Amrabat conferma: “Lo United era l’unica squadra in cui volevo giocare”

Sofyan Amrabat ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Manchester United. Un trasferimento che, come vi abbiamo raccontato a più riprese in estate, è stato fortemente voluto dal centrocampista marocchino, a tal punto da aspettare i Red Devils fino all’ultimo giorno di mercato, rifiutando tutte le altre destinazioni. Di questo è tornato a parlare Amrabat: “La decisione di unirmi al Manchester United è stata facile, non avevo alcun dubbio. Sapevo da tempo che lo United era interessato. Per me era chiaro che l’unico posto in cui volevo giocare. Ho dovuto aspettare ed essere molto paziente”.

Foto: Instagram Manchester United