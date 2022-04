Amrabat: “Con Italiano c’è grande feeling. Ramadan? Non mi toglie energie”

Sofyan Amrabat centrocampista della Fiorentina, ha parlato a tln.ca, su diversi temi.

Queste le sue parole: “Il Ramadan è un mese veramente molto importante per i musulmani. Non possiamo bere e mangiare durante il giorno. Quando fa caldo è un po’ più difficile, la cosa più importante è mangiare nella maniera giusta. Lo faccio da quindici anni, per me è una cosa normale. Ho sempre le solite energie, non cambia niente”.

Su Italiano: “Ho avuto un grande feeling con Juric, ma lo sto avendo anche a Firenze con Italiano, tutti i giorni mi spinge a migliorarmi. Le idee di gioco dei due allenatori sono simili, pressiamo alti per cercare di recuperare il pallone. Non è facile perché devi sempre pressare alto e correre molto. Bisogna essere pronti fisicamente”.