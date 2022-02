Amrabat, che notte! Prima sbaglia, poi si riscatta con un gol pesante: 2-1 al Picco

La Fiorentina batte 2-1 lo Spezia, nel posticipo della 25a giornata di Serie A, riproponendosi in zona Europa dopo la sconfitta pesante con la Lazio.

I viola partono forte e sbagliano un rigore con Piatek dopo 16 minuti. Lo stesso Piatek non sbaglia al 42′ e porta in vantaggio la compagine dell’ex Italiano, fischiatissimo e contestato, dopo l’addio turbolento in estate.

Nella ripresa, pareggio dello Spezia al 74′, con Agudelo che sfrutta un grave errore di Amrabat. Il pareggio sembra ormai il risultato finale ma all’88’ lo stesso Amrabat riscatta l’errore e segna il 2-1, che regala a Italiano un successo fondamentale.

