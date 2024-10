Amrabat: “A Ten Hag auguro il meglio, voleva tenermi quest’estate”

Il nazionale marocchino, Sofyan Amrabat ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Manchester United, ma non ha poi rinnovato la propria permanenza nel club inglese, trasferendosi in prestito al Fenerbahce. Il centrocampista, intervistato dal Daily Mail, ha lasciato intendere che Ten Hag non sia il colpevole della sua partenza da Manchester.

Su Ten Hag e la partita di Europa League tra Fenerbahce e Manchester: “Ho un rapporto speciale con Ten Hag da quando avevo 20 anni a Utrecht. Voleva tenermi quest’estate, quindi gli auguro il meglio, ma non per giovedì. Spero che perdano”

Quando gli è stato chiesto di nuovo il motivo della sua partenza, ha aggiunto: “L’unica cosa che voglio dire è che dovete chiedere al signor Wilcox (direttore tecnico del Manchester)“.

Foto: instagram fenerbahce