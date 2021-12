Amra Dzeko: “Roma è casa, Inter scelta giusta. Spero niente fischi per Edin…”

Amra Dzeko, moglie di Edin, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Stasera non sarò allo stadio perché siamo in pieno trasloco che abbiamo preso la nostra casa definitiva a Milano. Ma, in ogni caso, non sarei andata lo stesso. Troppa emozione”.

Sui sei anni di Dzeko a Roma: “A Roma sono nati i nostri tre figli. Per noi è e sarà sempre casa, Una e Dani sono nati praticamente con la maglia giallorossa, Dalia invece è ancora piccola”

Sull’accoglienza dell’Olimpico: “Non lo so, magari qualche tifoso lo fischierà, anche se spero di no, ma so che in caso saranno fischi all’avversario, non a Edin in quanto persona o a quello che ha fatto per la Roma. I tifosi, quelli che lo hanno sempre sostenuto, anche sui social o venendoci a parlare di persona, sanno che non si poteva fare diversamente. Ma sanno anche tutto quello che Edin ha dato per la Roma in sei anni. Come fai a dimenticarlo? Per noi saranno sempre sei anni importantissimi”.

Sull’esperienza del marito all’Inter: “Sta bene, è felice, è motivato. In campo si vede, poi il resto sono cose sue. Ma penso che abbia fatto la scelta giusta”.

FOTO: Instagram personale