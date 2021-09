Ampadu: “Spero di giocare e di far bene, la Serie A è un palcoscenico importante”

Ethan Ampadu, arrivato al Venezia negli ultimi giorni di mercato dal Chelsea, ha parlato della sua nuova avventura italiana al The Sun: “Avevo bisogno di giocare quest’anno. Spero di poterlo fare. La Serie A è un grande campionato, molti dei migliori giocatori hanno giocato lì.

Dove giocherò? Mi sento a mio agio in entrambe le posizioni, sia come difensore che come mediano, quindi qualsiasi cosa deciderà l’allenatore mi andrà bene”.