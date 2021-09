Ampadu: “Sono un giocatore duttile. Posso essere di grande aiuto per il mister”

Il Venezia ha presentato alla stampa il centrocampista gallese, Ethan Ampadu, arrivato in prestito dal Chelsea.

Queste le sue parola: “Finalmente sto bene, ho recuperato da qualche problema e ora sono a disposizone del mister per giocare anche dal primo minuto. L’accoglienza che ho avuto da staff e compagni è stata meravigliosa, e credo che la forza del gruppo si sia notata durante il match al Penzo, dove abbiamo lottato uniti per pareggiare il match. In carriera ho avuto la fortuna di allenarmi e confrontarmi con grandi campioni, eppure la Serie A mi ha stupito perché parliamo di uno dei campionati più difficili ed apprezzati al mondo: il mister, da cui sto imparando molto, sa che sono a sua completa disposizione e spero che la mia duttilità gli possa tornare utile. Ora testa al Cagliari, poi spero di ritagliarmi un po’ di tempo libero per visitare Venezia: dicono sia meravigliosa”.