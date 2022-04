Ampadu carica il Venezia: “Otto partite davanti a noi, per la salvezza restiamo fiduciosi”

Il Venezia quest’oggi ha incassato una sconfitta pesantissima contro lo Spezia, pagando una rete realizzata a tempo scaduto da Emmanuel Gyasi. Per la formazione di Paolo Zanetti la strada verso la salvezza si fa ora decisamente più complicata, anche se il centrocampista Ethan Ampadu ha provato a infondere coraggio ai compagni.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club: “Quella di oggi è stata una partita difficile: bisognava andare in porta, non si può aggiungere altro. I prossimi due giorni saranno impegnativi, ma sappiamo anche che ci sono ancora otto partite davanti a noi. Dobbiamo dare di più e spingere in attacco, ma restiamo fiduciosi sulle nostre possibilità di salvezza”.

Foto: Twitter personale Ampadu