Amoroso su Arthur: “Non me l’aspettavo così incisivo nella Fiorentina”

L’ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso ha parlato della vittoria dei viola a Napoli e dell’apporto decisivo del brasiliano:

“La Fiorentina è stata superiore in ogni momento della gara. Italiano l’ha preparata davvero benissimo, mi è sembrato sempre in controllo. Non mi aspettavo un Arthur così incisivo, pur essendo un gran giocatore ha avuto molti infortuni in questi ultimi anni. Italiano incide molto sulla sua crescita. Devo dire che è sempre difficile leggere la Fiorentina, non si capisce mai come gioca e con che modulo e la stessa posizione di Arthur è difficile da definire. Dal punto di vista tattico Italiano sta estremizzando al meglio il concetto di calcio moderno”.

Foto: Instagram Fiorentina