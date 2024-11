Amorim: “Tutti mi hanno detto che sarà un momento speciale. Io voglio solo vincere la partita”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bodo Glimt, il nuovo tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato della gara che attende i Red Devils e ha fornito aggiornamenti su un importante recupero nella sua squadra:

“Tutti mi hanno detto che sarà un momento speciale. Io voglio solo vincere la partita. Solo per dare quella felicità ai tifosi. Prima della partita sarà come una nuova sensazione, ma dopo il fischio sarà una partita come le altre e vogliamo vincerla”.

Situazione infortuni: “Harry Maguire non sarà disponibile, ma Lisandro Martinez sì. Ha avuto il tempo necessario per recuperare ed è pronto. La situazione di Harry è diversa: abbiamo bisogno di entrambi, ma sono in condizioni differenti. Entrambi stanno comunque lavorando e allenandosi. Harry sarà presto pronto e tornerà in campo. Per quanto riguarda Leny Yoro, è disponibile per allenarsi, ma stiamo ancora lavorando sulla sua condizione fisica, un aspetto fondamentale. È un ragazzo giovane e questo è un club enorme. È importante dare una buona impressione fin da subito, quindi stiamo cercando di mettere tutto insieme per valorizzarlo al meglio. È un grande talento in cui crediamo molto e vogliamo prepararlo nel miglior modo possibile”.

Foto: sito manchester united