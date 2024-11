Amorim: “Sono un sognatore, credo in me stesso e nel club. Abbiamo margini di crescita”

Ruben Amorim si è presentato oggi alla stampa, presentandosi in modo rilassato e parlando del nuovo corso dei Red Devils, dopo essere stato scelto per sostituire Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United.

Sono un po’ un sognatore e credo in me stesso. Credo anche nel club. Penso che abbiamo la stessa idea, lo stesso stato d’animo “, ha risposto Amorim, alla domanda sulla sua voglia di dare una svolta al club inglese. “Credo davvero nei giocatori. So che non ci credi molto, ma io ci credo molto. Penso che possiamo migliorare. E voglio provare cose nuove. Tu pensi che non sia possibile, io penso che sia possibile. Alla fine vedremo ”.

“Abbiamo margini di crescita come squadra, sia nella comprensione del gioco, sia nella fisicità e nel controllo della palla. Dovremo essere più bravi in fase difensiva. Penso che sia chiaro a tutti”.

