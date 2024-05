Amorim, sirene inutili: vuole restare allo Sporting

Ruben Amorim è stato accostato a chiunque, anche al Milan, senza possibilità di manovra. L’allenatore rampante, sondato anche da qualche club della Premier, ha ormai maturato l’idea di restare allo Sporting Lisbona per proseguire il suo lavoro e per continuare a vincere. Lo Sporting si è laureato campione di Portogallo per la ventesima volta nella sua storia, è il secondo campionato vinto da Amorim in 4 anni. Nel suo contratto c’è una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per una cifra importante, ma dopo varie riflessioni il problema non si pone perché Amorim ha ormai deciso di restare allo Sporting.

Foto: sito Sporting