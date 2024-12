Amorim si coccola Zirkzee: “Mi piace, oggi ha fatto un grande lavoro”

Ruben Amorim coccola Joshua Zirkzee al Manchester United. L’arrivo del tecnico portoghese potrebbe cambiare i piani dell’ex Bologna, che con ten Hag era finito ai margini.

Amorim, a Sky Sports, ha così parlato: “È tutto per il giocatore. Ha fatto un ottimo lavoro. È positivo per la sua sicurezza. Avevamo un’idea, ma non è perché l’ho scelto che ho avuto ragione: avevamo bisogno di gambe fresche. I giocatori ci stanno aiutando molto, congratulazioni a loro.”

Sulla forma migliorata di Marcus Rashford: “Un nuovo allenatore è sempre così, ma c’è così tanto da migliorare. Lui può fare molto meglio. Dobbiamo tutti migliorare, ma è stato un ottimo lavoro da parte dei giocatori”.

Foto: Instagram United