Amorim: “Rashford? Ora dimentico l’intervista e vedo cosa fa in campo”

Ruben Amorim ha escluso Marcus Rashford dai convocati nelle ultime tre partite del Manchester United. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei Red Devils ne ha così parlato: “È una situazione difficile. Capisco che questi giocatori hanno un sacco di persone attorno a loro, che prendono decisioni che non sono la prima idea del giocatore. Sono sempre qui per aiutare Marcus come un altro giocatore. Devo fare quello che devo fare. Hanno scelto di fare l’intervista perché non riguarda solo Marcus. Lo capisco”.

Poi ha proseguito: “Come allenatore mi concentro sulla prestazione e sul modo in cui ci si allena. Il resto, è meglio per me e per il club occuparcene quando sarà il momento. Al momento mi concentro sul miglioramento di Marcus e abbiamo bisogno di un ragazzo di talento come Marcus. Ora dimentico l’intervista e vedo cosa fa in campo”

Foto: Instagram Manchester United