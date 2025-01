Amorim: “Rashford? Domani voglio vincere e sceglierò i giocatori più adatti”

Ruben Amorim, alla vigilia del match del suo Manchester United contro il Southampton è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul match: “Questa prossima partita mi insegnerà di più sui miei giocatori rispetto alle ultime due. Non ci sono aspettative nelle ultime due partite. Contro l’Arsenal abbiamo aspettato l’opportunità. In futuro non possiamo giocare così e lo so. I tifosi si aspetteranno di più domani. Dobbiamo dare il massimo.”

Su Rashford: “Voglio solo vincere domani. Il mio obiettivo è vincere domani, sceglierò i giocatori che ritengo più adatti a vincere la partita domani. Sono concentrato solo su quello.”

Sulla pressione su di lui: “Certo, sento la pressione del club ma in questo momento non la sento perché negli ultimi anni non abbiamo vinto il campionato, se segui questo club in passato, se non vinci il campionato un anno devi vincerlo l’anno dopo. Dobbiamo portare quella pressione su di noi, non sento quella pressione per vincere e la sento in futuro, dobbiamo vincere titoli e partite in questo momento”.

Sulla possibile formazione: “Ci sono stati molti giocatori a cui ho dovuto pensare questa settimana, Toby [Collyer] si sta allenando molto bene, ha un ritmo molto sostenuto, gli piace imparare, quindi è un’altra opzione per domani.”

Foto: instagram Man United