Amorim, possibile sostituto di ten Hag: “Mi aspettavo questa domanda, non parlerò del mio futuro”

Nelle ultime ore Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona è emerso come uno dei principali candidati per la panchina del Manchester United nel post ten Hag, come riportato anche dai tabloid inglesi. Nonostante le insistenti voci su un suo possibile trasferimento, Amorim ha affrontato l’argomento in conferenza stampa con queste parole:

“Ero in attesa di questa domanda e ovviamente non parlerò del mio futuro. Non parlerò del mio futuro perché, qualunque cosa dica, dovrei sempre affrontare l’argomento. Sin dal primo giorno, ho detto che non valeva la pena chiedere riguardo a questo e non farò commenti sul mio futuro. Se per me è motivo di orgoglio essere legato a questo club o se il mio unico pensiero è finire la stagione con lo Sporting e vincere titoli qui? Sono molto orgoglioso di essere l’allenatore dello Sporting”.

Foto: sito sporting