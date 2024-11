Amorim: “Non puoi allenare a fare le scelte giuste, Zirkzee deve capire che deve entrare in area per ricevere i cross”

Ruben Amorim ha pareggiato nella sua prima uscita sulla panchina del Manchester United. L’allenatore portoghese, nel post-partita, ha espresso parole di riguardo per l’atteggiamento della squadra e, in particolare, per Joshua Zirkzee, che non è ancora completamente in sintonia con il gioco dei Red Devils. “Non puoi allenare a fare le scelte giuste, non a questo livello. E questo è un problema. Devi sapere tener palla e capire quando è il momento giusto per giocarla, avere il tempo del gioco. E a volte ho la sensazione che non riusciamo a tenerla e la spediamo avanti non perché sia giusto farlo ma perché non riusciamo a gestire il possesso”.

Su Zirkzee: “Ad esempio è successo verso la fine della partita, ci siamo ritrovati con due attaccanti che giravano attorno all’area invece di riempirla. Josh deve capire che deve andare dentro l’area per permettere di far arrivare i cross. Dobbiamo capire che c’è un momento giusto per fare delle cose e un momento per farne altre, e in questo momento facciamo cose non al momento giusto. Sento parlare di sistema, di 3-4-3, ma non è questa la chiave, lasciamo perdere il modulo, è la comprensione del gioco e di cosa fare quello su cui dobbiamo crescere, e tanto”.