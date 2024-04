Amorim: “Non posso garantire che resterò allo Sporting”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica, il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha così parlato del suo futuro: “Non posso garantire che resterò allo Sporting per la prossima stagione. Non posso prendere una decisione adesso perché ho dato la mia parola: se non vinciamo titoli. lascerò il club. Quindi, prima pensiamo a vincere, poi potrò decidere il mio futuro”. Come raccontato, Amorim è uno dei nomi candidati a sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool.

Foto: sito Sporting