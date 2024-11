Amorim: “Mi è stato detto ‘Adesso o mai più’. Avevo tre giorni per decidere”

Ruben Amorim, in conferenza stampa, ha dichiarato che nell’arco di tre giorni, ha dovuto prendere quella che considera la decisione più significativa della sua carriera. Dal 10 novembre infatti, il tecnico portoghese sarà ufficialmente alla guida del Manchester United:

“Una decisione che cambierebbe radicalmente la mia vita. Ho avuto altre opportunità. Il presidente e Viana possono confermarlo. Non è la prima o la seconda volta che mi viene chiesto. La mia scelta era di andare subito perché mi è stato detto che era adesso o mai più e dovevo fare la mia scelta. Mi è stato detto che era adesso o mai più. Avevo tre giorni per decidere”.

“Dopo lo Sporting, volevo il Manchester. C’è un momento in cui devo fare un passo avanti. È stato difficile. Dovevo farlo”.

Ha continuato: “Mi hanno detto che se rifiutavo ora, tra sei mesi non avrei avuto più l’opportunità, e sapevo che tra sei mesi avrei lasciato lo Sporting.” e dopo sei mesi sapevo che avrei lasciato lo Sporting. Non volevo pentirmi di non aver preso questa decisione. So che è stato triste per i tifosi dello Sporting. Ho dato tutto quello che potevo allo Sporting. Amo questo club, la gente e lo staff, ma ho dovuto prendere una decisione”.

Foto: instagram Manchester United