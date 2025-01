Amorim: “Mainoo? Non vogliamo cedere i migliori. Rashford via in prestito? Vedremo”

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di FA Cup soffermandosi anche sul mercato.

Queste le sue parole: “In questo momento sto vivendo giorno per giorno. Quello che penso è che abbiamo una settimana senza partite, abbiamo avuto un giorno di riposo e abbiamo potuto lavorare un po’ con la squadra. Dobbiamo mettere in campo la migliore formazione e vincere, seguendo la performance dell’ultima partita. Non sto pensando in quel modo perché ci troviamo in un momento difficile. La mia attenzione è più sulla nostra settimana. In coppa non si sa mai. A volte è meglio vincere questo tipo di partita e poi hai meno tempo per riposare. Vogliamo solo vincere questa partita e poi penseremo alla prossima”.

Su Kobbie Mainoo, uno dei gioiellini della formazione di Amorim: “La nostra idea è quella di tenere sempre i migliori giocatori, soprattutto quelli talentuosi… i giocatori attorno ai quali costruire questo club. Sono davvero contento di Kobbie, sta migliorando e anche Garnacho”.

Sul futuro Marcus Rashford: “Un prestito lontano da Manchester? Vedremo. Concentriamoci sulla partita. È disponibile, si sta allenando e vedremo le scelte per la partita”.

Foto: Instagram Manchester United