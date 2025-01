Amorim: “Maguire continuerà un altro anno con noi. Felici di proseguire il percorso insieme”

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha confermato, a margine della conferenza stampa odierna, che il club inglese ha prolungato di un anno il contratto di Harry Maguire.

Queste le sue parole: “Harry ha giocato finora 7 partite sotto la guida di Amorim e la sua capacità di giocare in una difesa a tre gli ha permesso di impressionare, soprattutto nella recente vittoria per 2-1 contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Parlando in conferenza stampa verso la sfida di domenica in Premier League contro il Liverpool, il mister ha confermato: “Harry Maguire sta per attivare la nostra opzione. Ho parlato con lui questa mattina e gli ho detto che deve migliorare in campo, abbiamo molto bisogno di lui”

Foto: sito Manchester United