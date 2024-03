Amorim: “L’Atalanta è forte, è migliorata dalla fase a gironi. Gasperini? Sono un suo fan”

Il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo migliorato la velocità della squadra, siamo migliorati e siamo più forti adesso, come l’Atalanta”. ha dichiarato Amorim, ricordando come le due squadre si siano già affrontate nella fase a gironi della competizione. Loro stanno bene, hanno perso contro l’Inter ma tutti perdono contro l’Inter: sono un’ottima squadra e si stanno preparando per la partita”.

Sarà anche sfida tra allenatori…“Sono un grande fan del lavoro di Gasperini, da quando ero ancora un giocatore. Non vedo l’ora di incontrare ancora una volta un grande allenatore come lui”.

Sugli ifnortuni: “Per quanto riguarda Pote, faremo il massimo per recuperarlo. Dipende molto dalla valutazione di quello che faremo con lui in campo. Inácio sta recuperando bene e Adán aveva quel problema”.

L’allenatore del Milan ha detto che l’Atalanta è una delle favorite per vincere questa competizione.

“Conosciamo già l’Atalanta, è una delle favorite: ha giocato con il Milan, con l’Inter, con il Bologna… Questo dà loro uno stile diverso. L’intensità è diversa, queste squadre sono più preparate per vincere queste competizioni europee, ma le squadre portoghesi a volte sorprendono. Lo Sporting vuole battere l’Atalanta”.

Foto: sito Sporting