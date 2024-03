Amorim: “I ragazzi sono stanchi, contro squadre come l’Atalanta possiamo subire”

Termina 1-1 l’andata degli ottavi di finale tra Sporting Lisbona e Atalanta, con i nerazzurri di Gasperini che hanno colpito tre legni e trovato un gol in fuorigioco con Touré. Al termine del match ha parlato il tecnico dei Leoes, Ruben Amorim: “Abbiamo rallentato molto il ritmo della partita, come abbiamo fatto nell’ultima gara. I giocatori non ce la fanno più e, contro squadre di questo livello, possono subirlo. La sfida è molto aperta, ovviamente è tutto in gioco. Anche se stiamo ruotando, la squadra si sente stanca”, le sue dichiarazioni riportate da UEFA.com.

Foto: sito Sporting