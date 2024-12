Amorim: “E’ successo qualcosa di magico. Ma lo abbiamo meritato”

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del derby contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “È stato incredibile. Penso che lo meritassimo. È stata una partita molto difficile, ma abbiamo creduto fino alla fine. Siamo riusciti a segnare, avevamo bisogno di questa vittoria, era importante per noi e per i nostri tifosi. Siamo stati in partita per 90 minuti e questo è molto positivo. Parliamo della partita contro l’Arsenal, abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma loro non credevano che potessimo vincere. Oggi è stato molto diverso. Poi c’è stato il tempo di Bruno Fernandes e abbiamo messo insieme le cose e qualcosa di magico è successo. È stata una buona giornata per noi”.

Finalmente una boccata d’aria: “I tifosi ma anche noi ne avevamo bisogno. Proprio come noi, ma si vede dal modo in cui celebrano che è qualcosa di speciale. Però dobbiamo continuare. Il nostro club ha bisogno di vincere queste partite, capisco la felicità dei nostri tifosi, ma dobbiamo andare avanti. Con una vittoria del City, la prestazione è stata la stessa. Dobbiamo migliorare molte cose, ma oggi i ragazzi si sono meritati la vittoria. Sono stati dentro fino all’ultimo minuto e questo è importante per noi”.

Su Amad Diallo:“Può giocare in diverse posizioni, è molto umile. Dobbiamo stare molto attenti con Amad, perché a volte nel nostro club mettiamo i giovani giocatori in una posizione speciale. Restiamo calmi con Amad”.

Foto: sito Manchester United