Amorim è arrivato a Manchester. Inizia una nuova era per i Red Devils

Ruben Amorim è arrivato a Manchester per assumere l’incarico come nuovo allenatore dello United. Il club inglese ha mostrato l’arrivo del nuovo tecnico come un post sul proprio sito ufficiale e sui canali social. Dopo l’annuncio dell’addio di Van Nistelrooy, traghettatore in queste settimane, i Red Devils annunceranno il tecnico portoghese che dopo la sosta guiderà il club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manchester United (@manchesterunited)

Foto: sito Manchester United