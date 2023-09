Amorim (all. Sporting): “L’Atalanta è la favorita del nostro girone”

Domani lo Sporting affronterà il LASK Linz in Europa League, nella sfida valevole per il girone che comprende anche l’Atalanta e il Rakow. Ruben Amorim, allenatore della squadra di Lisbona, ha parlato anche della Dea in un’intervista a Sport TV: “Guardando anche la storia recente delle coppe europee, l’Atalanta è la favorita nel nostro raggruppamento. Ma si diceva anche di altre squadre quand’eravamo in Champions League, nell’anno in cui superammo il girone. Ma dobbiamo rispettare tutti, non sottovaluteremo neanche LASK e Rakow. In questo girone possiamo vincerle tutte o anche perderle tutte”.

Foto: sito Sporting