Amorim (all. Sporting): “Faremo turnover, la nostra priorità è il campionato. Ma saremo più pronti rispetto l’andata”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: “Abbiamo recuperato, abbiamo avuto qualche giorno in più, nelle scorse partite abbiamo dimostrato quello che possiamo fare. L’Atalanta è una squadra forte nei duelli, ma siamo in forma, sarà una partita decisiva, dobbiamo vincere. Morita? Si è allenato questa mattina, ma non abbiamo voluto rischiarlo. Non ci sarà. Abbiamo giocato bene contro di loro, cercheremo di avere un approccio simile al match d’andata. Siamo più pronti rispetto alla scorsa settimana, cercheremo di dare tutto”.

Infine: “Noi faremo turnover per gestire bene tutte le competizioni, come ho già detto il campionato rimane la nostra priorità. Ma non pensiamoci troppo, la priorità resta il campionato, l’importante è non rischiare giocatori e infortuni in vista della prossima partita”

