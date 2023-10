Amorim (all. Sporting): “Coates non ci sarà con l’Atalanta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha annunciato l’assenza di Sebastian Coates nella sfida di giovedì contro l’Atalanta, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League: “Non giocherà giovedì. Non so cosa sia successo, essendo un giocatore esperto magari si è fermato prima. Non so che tipo di infortunio è, ma di sicuro non ci sarà in Europa League”.

Foto: sito Sporting