Ammonizione pesante per Milinkovic-Savic: era diffidato, salterà il Derby

Ammonizione pesantissima per Sergej Milinkovic-Savic e dovrà saltare il Derby della Capitale contro la Roma tra una settimana. Il serbo si vede sventolare il cartellino giallo da Manganiello dopo un intervento in ritardo (ma fortuito in quanto avvenuto dopo un passaggio) ai danni del centrale Bronn della Salernitana. Non appena l’arbitro ha sanzionato, è esploso in protesta il pubblico presente all’Olimpico.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram