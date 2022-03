Ammende a Lazio, Milan e Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

Non solo squalificati dopo che il Giudice Sportivo della Serie A ha reso noto il suo responso in merito a quanto accaduto nella ventottesima giornata di campionato. Infatti, sono state anche comminate ammende a Lazio, Milan e Napoli. Queste le motivazioni: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, esposto uno striscione a cui, per pochi istanti, è stato apposto un simbolo di apologia politica immediatamente rimosso; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti, all’indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonchè per avere intonato, al 48° del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: Twitter Serie A