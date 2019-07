Amiens, ufficiale il prestito di Akolo dallo Stoccarda

Tramite i propri canali ufficiali, l’Amiens ha annunciato l’arrivo in prestito di Chadrac Akolo, jolly offensivo di 24 anni che si trasferisce in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto dallo Stoccarda. Questa la nota del club transalpino: “Chadrac Akolo arriva in prestito per un anno all’Amiens SC, con un’opzione di riscatto e un contratto di tre anni. L’internazionale congolese, capace di ricoprire più posizioni offensive, arriva dopo due anni in Bundesliga con lo Stoccarda. Benvenuto Chadrac”.

Foto Twitter Amiens