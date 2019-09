Amiens, è ufficiale l’arrivo di Diabaté dal Leicester. L’annuncio

L’Amiens piazza un colpo in entrata. Il club francese ha avuto una concessione speciale da parte della Federazione transalpina per ultimare l’acquisto di Fousseni Diabaté anche dopo la conclusione della finestra di mercato. Il 23enne centrocampista maliano arriva dal Leicester in prestito annuale secco, senza opzione di riscatto. Di seguito l’annuncio su Twitter:

C'est officiel !

Fousseni Diabaté est prêté une saison sans option d'achat à l'@AmiensSC par le club anglais de @LCFC. Bienvenue Fousseni ! pic.twitter.com/DVH3BzJ3bT — Amiens SC (@AmiensSC) September 4, 2019

Foto: sito ufficiale Amiens