Serata di amichevoli in vista del ritorno in campo in Serie A. Nel pomeriggio la Juve ha pareggiato 1-1 con lo Standard Liegi e l’Atalanta ha battuto 10-1 il Crema.

In tardo pomeriggio, pesante ko del Milan, battuto 3-0 dal PSV. Sugli scudi Madueke, con una dopppietta. Anche la Salernitana vince, battuta 2-1 la Gelbison con una doppietta di Piatek.

Foto: sito Milan