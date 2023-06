Amichevoli, poker del Senegal al Brasile (4-2). Cuadrado-Luis Diaz, bis della Colombia alla Germania

Giocate due amichevoli di spessore in serata. Vittoria di prestigio della Colombia nell’amichevole internazionale contro la Germania si impone 0-2 grazie a due gol segnati nella ripresa. A segno per i Cafeteros l’attaccante Luis Diaz e il terzino Juan Cuadrado, in uscita dalla Juventus a costo zero. In campo nei tedeschi da titolari per novanta minuti Thiaw del Milan e Gosens dell’Inter.

Nell’altra sfida di serata grandioso poker del Senegal ai danni del Brasile, risultato finale di 2-4. Vantaggio verdeoro con Paqueta, poi devastante tris africano con la rete di Diallo, l’autogol di Marquinhos che dopo sigla anche la rete del 3-2. Al 97′ il rigore di Mane sigla il definitivo 4-2 e la doppietta personale per l’attaccante del Bayern Monaco. In campo dal 1′ e fino alla fine il difensore Danilo della Juventus.

Foto: Instagram Senegal