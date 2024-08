Amichevoli, parità in Monza-Sassuolo e Cagliari-Modena. Il Torino vince 3-0 contro il Metz

Buon test per il Torino di Paolo Vanoli contro i francesi del Metz: i granata, dopo il pareggio per 0-0 contro il Lione, si impongono con un netto 3-0. Nel primo tempo reti di Duvan Zapata e Valentino Lazaro, rispettivamente al 36′ e al 45′. Quindi nella ripresa, a risultato oramai acquisito, ecco anche il 3-0 firmato da Ricci.

Il Cagliari di mister Davide Nicola pareggia in extremis nell’amichevole odierna contro il Modena. Il risultato finale è di 2-2 con i canarini avanti per quasi tutta la gara e ripresi solo nel recupero del secondo tempo. Nel primo tempo reti di Gliozzi e di Roberto Piccoli per i sardi. Poi, nella ripresa, il gol del 2-1 firmato da Palumbo prima del pareggio rossoblù firmato dal solito Pavoletti di testa a recupero quasi scaduto.

Monza-Sassuolo termina sul 2-2. Mulattieri ruba palla a Pablo Marì sfruttando l’errore di Sorrentino a inizio azione, e serve Laurienté che non sbaglia dall’interno dell’area trovando il vantaggio e poi il francese confeziona l’1-2 di Bajrami con un assist preciso come il destro dall’interno dell’area dell’albanese. Nel mezzo il pari del Monza, immediato, arrivato dopo 1 minuti dal vantaggio neroverde: punizione laterale di Kyriakopoulos, ispirato quest’oggi, e colpo di testa vincente di Marì. Il 2-2 arriva nel secondo tempo: Caligara a sbagliare il rinvio che diventa un assist per Maric che non sbaglia la girata, da centravanti vero, dall’interno dell’area.

Foto: Instagram Torino