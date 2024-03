Amichevoli, pari e spettacolo tra Spagna e Brasile: finisce 3-3 al Bernabeu

Amichevole non di lusso, ma di più, andata in scena al Santiago Bernabeu di Madrid, in campo quasi il top del calcio mondiale. Finisce 3-3 la gara tra Spagna e Brasile, padroni di casa sempre avanti, anche sul 2-0, Brasile bravo a rimontare.

Gara che ha visto l’assegnazione di ben tre calci di rigore. Due per la Spagna, che vede Rodri, stella del City, segnare il vantaggio iberico. Il raddoppio al 36′ con Dani Olmo. Il Brasile la riapre con una delle stelle del Bernabeu, del Real, Rodrygo, al 40′. Nella ripresa, firma il 2-2 la stella, Endrick, che da giugno sarà una stella proprio in questo stadio, quando passerà al Real. La Spagna insiste e trova il 3-2 con Rodri al minuto 88, sempre su calcio di rigore. Sembra fatta per la Spagna ma al 97′, nuovo rigore, stavolta per il Brasile, con Paquetà che trova il 3-3. Alla fine anche un po’ di maretta e nervi tesi, ma vince lo spettacolo al Bernabeu, un 3-3 di altissimo livello.

Foto: twitter Spagna