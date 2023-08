Amichevoli: male le italiane nel pomeriggio. Sconfitte per Empoli, Verona, Atalanta e Fiorentina

Pomeriggio di amichevoli internazionali per le squadre italiane, impegnate con altri club di altri campionati. Solo il Sassuolo ha strappato il pareggio con il Wolfsburg. Sono arrivate le sconfitte per l’Empoli, con il Friburgo, il Verona con l’Heidhenheim, l’Atalanta ko 4-1 con l’Union Berlino, infine la Fiorentina che ha perso 2-0 con il Newcastle.

Pomeriggio da dimenticare, quindi, per le italiane, che dovranno rivedere certamente qualcosa in vista dell’inizio di campionato.

Foto: twitter Atalanta